Recep Tayyip Erdogan va continuer à baisser les taux d'intérêt malgré une inflation galopante

Selon l'Office, les plus fortes augmentation de prix, en mai 2022 et sur un an, ont été constatées dans les transports (+107,62%), l'alimentation et les boissons non alcoolisées (91,63%), l'ameublement et l'équipement ménager (82,08%). L'éducation (27,48%), l'habillement et les chaussures (29,80%) ainsi que la santé (37,74%) enregistrent les hausses les plus modérées.Le président turc veut stimuler la production, les exportations et l'emploi grâce aux taux bas. Lors de sa dernière intervention, il a promis, une nouvelle fois, un excédent de la balance courante et donc une stabilisation de la monnaie qui permettra une baisse de l'inflation. En février 2022 , Nureddin Nebati, ministre turc de l'Économie, annonçait un pic de l'inflation en avril 2022, tout en précisant qu'elle resterait "sous la barre des 50%." Nous sommes très loin de ces prévisions. Et encore, comment ne pas évoquer une autre déclaration, celle de Recep Tayyip Erdogan en janvier 2022, assurant le "retour à une inflation à un chiffre le plus vite possible.""S'il n'y avait pas d'affrontements dans la région, les Turcs auraient pu ressentir les bénéfices concrets de notre programme économique", assure-t-il aujourd'hui.