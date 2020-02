Recep Tayyip Erdogan se dit prêt à frapper le régime syrien partout en Syrie

TURQUIE. Au lendemain de lourds combats , lundi 10 février 2020, entre l'armée turque et celle du régime syrien dans la région d'Idlib, dernier bastion de l'opposition à Bachar al-Assad, le président turc élève la voix. Recep Tayyip Erdogan a exigé, mercredi 12 février 2020 dans un discours devant les parlementaires de son parti, le départ de l'armée régulière syrienne de cette région.Le président turc prévient également qu'en cas de nouvelle attaque de ses postes d'observation implantés dans la zone de désescalade, il frappera le régime syrien "partout" en Syrie. Et ce en dépit de l' accord de Sotchi signé en septembre 2018 entre son pays et la Russie pour assurer un cessez-le-feu dans cette région. Un texte violé régulièrement."Nous sommes déterminés à faire partir les forces du régime au-delà des postes d'observation turcs à Idlib d'ici à la fin février. Pour cela, nous ferons tout le nécessaire dans les airs, ainsi qu'au sol, sans aucune hésitation", menace-t-il.Cité par l'agence de presse officielle Sana, le ministère syrien des Affaires étrangères et des expatriés a répondu que "les menaces du chef du régime turc d'attaquer des soldats de l'Armée arabe syrienne sont creuses et ne peuvent être proférées que par une personne isolée de la réalité et qui ne comprend pas le développement de la situation et les problèmes. Elles reflètent seulement l'ignorance". Le régime syrien réaffirme que "toute présence de forces turques sur ses territoires est illégitime et constitue une violation flagrante du droit international".Par le même communiqué, la Syrie indique vouloir "poursuivre sa lutte contre les organisations terroristes à travers le pays et à débarrasser les Syriens de leur joug".