Recep Tayyip Erdogan réclame une solution à deux États pour Chypre

"Une solution juste, permanente et durable ne peut être possible qu'avec une approche basée sur les réalités de l'île", précise Recep Tayyip Erdogan pour qui l'unique solution reste celle de deux États. "Il faut d'abord reconnaître la souveraineté égale et la statut égal des Chypriotes turcs."Pour le président turc, "le peuple chypriote ne renoncera ni à son indépendance, ni à sa liberté. Nous avons raison et nous défendrons nos droits jusqu'au bout." Il accuse les Chypriotes grecs de n'avoir "jamais renoncé à rejeter la solution basée sur l'égalité et à voir les Chypriotes turcs comme une minorité. La partie chypriote grecque insiste sur sa position insincère, maximaliste et dissociée de la réalité."L'Onu a toujours affirmé son opposition à une solution à deux États. Fin avril 2021 à Genève, une rencontre informelle sur une possible réunification et le départ des forces turques- organisée avec les représentants des deux parties de Chypre, de la Grèce, du Royaume-Uni et de la Turquie, sous l'égide des Nations-Unies - avait été un échec. Antonio Guterres, Secrétaire général de l'Onu, espère une nouvelle réunion sur ces deux sujets "dans un avenir proche, d'ici deux à trois mois"