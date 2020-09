Recensant 42% des nouveaux cas du pays, Casablanca est placée en confinement strict

MAROC. Les autorités marocaines ont décidé un reconfinement de la préfecture de Casablanca (3,3 millions d'habitants), à compter du lundi 7 septembre 2020. Face à la progression du coronavirus et pour permettre aux structures sanitaires de prendre en charge les contaminés nécessitant une hospitalisation, les déplacements de et vers la préfecture de Casablanca seront soumis à une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales.



Tous les établissement scolaires vont fermer... le jour de la rentrée scolaire qui s'effectuera donc via l'enseignement à distance. Les marchés de proximité devront cesser leur activité à 15h, les cafés et commerces à 20h et les restaurants à 21h. Un couvre-feu (sauf pour les cadres de santé et de sûreté et les salariés des secteurs vitaux travaillant la nuit) est instauré de 22h à 5h.



Sur la seule journée de dimanche 6 septembre 2020, la capitale économique du pays a enregistré 2 234 nouveaux cas, soit 42% des cas recensés dans tout le pays. L'agglomération de Casablanca compte plus de cas graves (89 malades sur les 201 notifiés dimanche) que les autres régions avec un nombre de cas asymptomatiques égal à celui des cas symptomatiques. "Cela explique qu'il existe une forte propagation du virus aujourd'hui et que les malades asymptomatiques vont prendre le dessus sur les cas asymptomatiques. Ceci représenterait un danger pour l'infrastructure hospitalière et un risque de saturation dans les jours à venir", commente Khalid Ait Taleb. Ministre marocain de la Santé, il souligne que le non-respect des gestes barrières, malgré "les mesures de bouclage, les cordons sanitaires et sécuritaires, la limitation de l'activité", conduit à cette situation. "Nous risquons d'être submergés par le virus. Dès lors, des mesures drastiques s'imposent, sinon la situation risque d'être incontrôlable dans les jours à venir", craint Khalid Ait Taleb.



Dans un communiqué le gouvernement appelle les habitantes et les habitants de Casablanca à un respect strict des directives des autorités publiques et des mesures préventives édictées, particulièrement le port obligatoire du masque de protection, les règles d’hygiène et la distanciation physique dans les espaces publics.



Les nouvelles mesures sont applicables pour un minimum de quatorze jours.