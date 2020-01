Réactions timides à l'international après l'annonce du plan de paix américain

Autres positions plus réservées, celle de Londres évoquant "une proposition sérieuse", mais pour qui "seuls les dirigeants d'Israël et des territoires palestiniens pourront déterminer si ces propositions peuvent répondre à leurs besoins et aux aspirations des peuples qu'ils représentent". Et celles de Paris et de Berlin. La France, et son ministère des Affaires étrangères, qui saluent les "efforts" du président américain, considère que "la solution à deux Etats, en conformité avec le droit international et les paramètres internationalement agréés est nécessaire à l'établissement d'une paix juste et durable au Proche-Orient". L'Allemagne demande un texte "acceptable par les deux parties" comme condition pour établir une paix durable. Au nom de l'Union européenne, Josep Borrel, son nouveau chef de la diplomatie, affirme qu'il va "étudier et évaluer les propositions" contenues dans ce plan qui "pourrait constituer une avancée". Tout en exigeant aussi "une solution négociée et viable à deux Etats".



Par contre, trois pays s'y opposent avec force, l'Iran, la Turquie et la Jordanie. A Amman, on souhaite la création d'un Etat palestinien indépendant sur les frontières de 1967, "la seule voie pour une paix globale et durable", insiste Ayman Safadi, ministre jordanien des Affaires étrangères. A Ankara, le ministre des Affaires étrangères évoque un "plan d'annexion qui vise à tuer la solution à deux Etats et à voler des terres aux Palestiniens".



La Ligue arabe va convoquer ses membres, samedi 1er février 2020, pour discuter de ce plan de paix américain alors que l'Onu maintient, par un communiqué de Stéphane Dujarric, sa volonté de voir deux Etats "vivant côte à côte en paix et sécurité dans des frontières reconnues sur la base des lignes définies en 1967". "La position des Nations unies sur la solution à deux États a été définie à travers les ans par des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale auxquelles est tenu le secrétariat", rappelle le porte-parole de l'Onu.