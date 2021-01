Rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie

Ce rapport aborde plusieurs questions. D'abord, les traces, survivances, effets des mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie sur la société française. De l'installation de l'oubli à la séparation des mémoires. Puis, seront exposés, et discutés, les différents discours des chefs d'Etat français à propos de l'Algérie, du passage des indépendances à nos jours ; avec un bref inventaire des initiatives prises par les sociétés civiles, entre les deux pays. Dans une dernière partie sont traitées les questions relatives aux archives en général, celle des personnes disparues en particulier, de la connaissance et reconnaissance du fait colonial et de la guerre d'Algérie. Le rapport présente enfin différentes préconisations à mettre en oeuvre pour une possible réconciliation mémorielle entre la France et l'Algérie.