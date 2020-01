Rabat se substitue à Marrakech comme première "Capitale africaine de la culture"

MAROC. Alors que les manifestations devaient débuter le 31 janvier 2020 par une cavalcade de rue, les autorités marocaines ont décidé de remplacer Marrakech par Rabat pour accueillir les festivités prévues. La ville touristique avait été désignée par 3 000 maires africains de Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLU Afrique) en novembre 2018, comme "Capitale africaine de la culture" pour l'année 2020.



"J'ai le triste regret de vous annoncer qu'il a été décidé, après plusieurs mois de préparation, que la ville ocre se désisterait au profit de Rabat", a révélé sur les réseaux sociaux l'artiste local (peintre, sculpteur et écrivain) et renommé Mahi Binebine. Président d'honneur du comité Marrakech 2020, il n'en aurait été informé que mardi 21 janvier 2020 par une lettre officielle.



Création de nouveaux lieux culturels - comme le musée berbère, celui de l'Eau et celui de la Musique - salon de l'artisanat et du design, parc de sculptures d'artistes africaines, foire d'art contemporain africain, biennale de la danse, rencontres de la photographie, films, pièces de théâtre, concerts, le programme était riche à Marrakech.