Quatre pays jugent "nuls et non avenus" l'accord turco-libyen de frontières maritimes

MEDITERRANEE. A l'issue d'une réunion au Caire de leurs ministres des Affaires étrangères, mercredi 8 janvier 2020, l'Egypte, la France, la Grèce et Chypre ont publié un communiqué jugeant que les accords turco-libyens avaient "sapé davantage la stabilité régionale et sont tous deux considérés comme nuls et non avenus". Présent, le ministre italien des Affaires étrangères ne figure pas parmi les signataires de ce communiqué.Paraphés le 27 novembre 2019, ces deux textes - un sur la coopération militaire entre la Turquie et la Libye et un sur le tracé de frontières maritimes - symbolisent le rapprochement entre Ankara et le gouvernement d'union nationale libyen (GNA) de Fayez al-Sarraj. Concernant le premier accord, Recep Tayyip Erdogan l'a déjà honoré en envoyant son armée en Libye pour aider le GNA dans son combat contre l'Armée nationale libyenne rivale du maréchal Khalifa Haftar.Sur le second, la délimitation maritime qu'il impose permet à la Turquie de faire valoir ses droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale convoitée par l'Egypte, la Grèce et Chypre pour leur potentiel en ressources gazières. Ce tracé réalisé sans regard et sans égard sur les revendications des autres pays de la zone, ignore par exemple totalement l'île grecque de Crète. Les ministres des Affaires étrangères insistent sur le fait que cet accord "porte atteinte aux droits souverains des Etats tiers, n'est pas conforme au droit de la mer et ne peut en découler aucune conséquence juridique".Ankara a commencé des forages au large de Chypre et le Conseil européen s'en était déjà ému en juillet 2019 et en octobre 2019 , sanctionnant cet acte par une réduction des aides financières accordées à la Turquie. Les ministres des Affaires étrangères réunis au Caire réaffirment leur condamnation de ces forages et demandent à la Turquie de "cesser immédiatement toutes les activités d'exploration illégales".