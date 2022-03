MEDITERRANEE. Quatre pays méditerranéens ont porté sur les fonts baptismaux, mardi 29 mars 2022 à Malte, une fondation des fonds souverains d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. L'idée est née lors du Sommet Med 7 en 2019 à Malte d'une discussion entre le président français et le Premier ministre maltais. Elle se concrétise aujourd'hui par une signature entre Malta Government Investments (MGI) - qui a piloté les travaux de mise en place , la banque publique française d'investissement et The Sovereign Fund of Egypt (TSFE).



"Ce réseau de fonds souverains de la région discutera et partagera des opportunités de co-investissement", commente Herald Bonnici, directeur général de MGI.



La Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) a également paraphé un protocole d'accord avec ces trois fonds souverains pour devenir membre de ce nouveau réseau qui sera basé à Malte. "Ils sont actuellement des acteurs financiers clefs grâce à leur rôle stabilisateur à travers des stratégies d’investissement de moyen et long terme. COFIDES est également un membre actif du Forum international des fonds souverains (IFSWF) et du réseau One Planet Sovereign Wealth Funds", indique José-Luis Curbelo, président de COFIDES.