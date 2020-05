Quatre entreprises marseillaises sélectionnées pour construire le nouveau terminal Maghreb du port de Marseille

FRANCE. Le Grand Port Maritime de Marseille-Fos (GPMM) annonce la sélection de quatre entreprises pour la construction d'un nouveau terminal international au Cap Janet (Marseille) doté de quatre postes à quai.



Les lauréats, tous Marseillais, de l'appel d'offres pour ce chantier de 12,3 M€ sont : Eurovia Méditerranée (voierie et réseaux - 2,4 M€), GTM Sud (gros oeuvre - 5,6 M€), Isolbat (second oeuvre - 1,3 M€) et Snef (équipements techniques - 3 M€). Les travaux d'aménagement sur un espace dédié de 20 hectares débuteront dès la fin de l'été 2020 pour une mise en service en 2022.



Bénéficiant d'un accès direct depuis l'autoroute A55, le nouveau terminal sera destiné aux passagers en provenance ou a destination du Maghreb. Le Port de Marseille en reçoit en moyenne environ 500 000 chaque année. Aujourd'hui, ce trafic, constitué de 400 escales, se répartit sur deux sites : en face de la cathédrale de la Major et en partie au Cap Janet. "Pour améliorer l’accessibilité des circuits et les conditions d’accueil des passagers, le Port de Marseille Fos et la Métropole Aix-Marseille Provence, en partenariat avec l’Etat, la Région et le Département,vont regrouper ces exploitations sur le site de Cap Janet", précise un communiqué du GPMM.



La nouvelle infrastructure pourra gérer jusqu'à 2 600 véhicules par jour et la gare destinée aux piétons 600 passagers.