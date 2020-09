Quatre candidats intéressés par la reprise de l'enseigne Bio c'Bon

FRANCE / ESPAGNE / ITALIE. Quatre offres de reprise ont été déposées au tribunal de commerce de Paris pour l'entreprise Bio c'Bon (150 M€ de chiffre d'affaires en 2018 et 1 500 salariés) alors que la date limite était fixée au mardi 15 septembre 2020 à midi.



Placé en dépôt de bilan le 21 août 2020 (le passif atteindrait les 40 M€) et en redressement judiciaire le 2 septembre 2020, Bio c'Bon - détenu par son fondateur en 2008 Thierry Brissaud et le groupe Marne & Finance et basée à Athis Mons - possède un parc de 158 magasins en France, en Italie (depuis 2014), en Espagne (2015), en Suisse (2016), en Belgique (2016) et au Japon (2016). 2 800 petites actionnaires ont investi un total de 114 M€ dans les fonds de commerce.



Bio c'Bon est convoité en premier lieu par la famille Zouari. Les multi-franchisés du groupe Casino (Franprix et Monoprix principalement) et propriétaire de 44% de Picard, étaient déjà entrés en négociations exclusives, en juin 2020, avant même les épisodes judiciaires. Mais les propriétaires de Bio c'Bon ont préféré finalement passer par la case tribunal de commerce. Soraya et Moez Zouari s'engagent sur la reprise de 146 magasins et 92% des effectifs. Elle investira 70 M€ dans le groupe et réservera 5% du capital aux salariés.



Second candidat, le groupe Carrefour qui dispose déjà, depuis son rachat durant l'été 2018, d'une enseigne So Bio, mais devrait pérenniser l'enseigne Bio c'Bon. Et troisième, une offre commune entre Casino et Naturalia. Sur ces deux propositions aucun élément n'a encore filtré.