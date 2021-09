Quatre associations de la société civile plaident pour un destin méditerranéen commun

MEDITERRANEE. Un consortium d'acteurs de la société civile, l'Institut Civitas (Bande de Gaza), Mashallah News (France/Liban/Géorgie), Maydan Association (Italie) et Réseau Euromed France, lance une campagne de plaidoyer transfrontalier pour un destin méditerranéen commun.



Baptisée "Our Mediterranean" ('Notre Méditerranée"), elle est financée par l'Union européenne dans le cadre du programme régional Med Dialogue for Rights and Equality, basé à Tunis. Cette campagne vise à "contrer les récits clivants, à montrer la richesse et la diversité de nos racines méditerranéennes, à faire en sorte que les problèmes communs soient inscrits à l'ordre du jour régional et institutionnel, et enfin à cultiver une relation unie, pacifique, socio-politiquement et économiquement juste entre les peuples méditerranéens et au-delà", indique un communiqué commun.



Concrètement, les quatre associations vont s'appuyer sur une diversité d'actions pour délivrer leur message : organisation de six tables rondes, réalisation d'un enquête euro-méditerranéenne (Baromètre Med Vision), production de reportages écrits et audiovisuels et même d'une pièce de théâtre suivie d'un débat. Parallèlement, des recherches, des échanges d'expertise et des débats multipartites seront menés en ligne et dans les huit pays participants (France, Gaza-Palestine, Italie, Liban, Libye, Maroc, Slovénie et Pays-Bas).



Plusieurs événements régionaux permettront de faire le point en novembre 2021, à la fin du projet. Une feuille de route sera alors établie pour "consolider une vision commune nord-sud de l'avenir de la Méditerranée, impliquant les OSC (NDLR : Organisations de la société civile), les citoyens et les décideurs", précisent les partenaires.