Quatre aéroports de pays méditerranéens se glissent dans le Top 10 des trafics aériens internationaux

MEDITERRANEE. Le classement 2021 des aéroports mondiaux en terme de passagers, publié lundi 11 avril 2022 par l'Airports Council International (ACI World), "raconte l'histoire d'une tendance encourageante à la reprise avec la plupart des aéroports généralement les plus fréquentés avant la Covid-19 de retour au sommet"", selon Luis Felige de Oliveira. Le directeur général d'ACI indique, tout en restant "prudent car la reprise pourrait faire face à de multiples vents contraires", que "l'élan créé par les plans de réouverture des pays pourrait entraîner une augmentation des voyages au second semestre 2022."



Les pays méditerranéens tirent leur épingle du jeu dans le segment du trafic international en plaçant cinq de leurs aéroports dans le Top 10. Avec ses 26,46 millions de passagers internationaux en 2021 au départ et à l'arrivée, l'aéroport d'Istanbul se positionne second derrière Dubaï (29,11 millions) dans cette catégorie. Il faut ensuite aller à la cinquième place pour trouver Paris-Charles-de-Gaulle (qui rétrograde d'une place par rapport à 2020), à la huitième avec Antalya (17,14 millions). La neuvième est occupée par Madrid avec 15,33 millions de passagers internationaux.



Les plus importantes progressions d'une année sur l'autre sont enregistrées par les deux plate-formes turques avec, respectivement, +160,4% pour Antalya et +66% pour Istanbul. Dans ce Top 10, seul Londres Heathrow connaît une baisse de trafic (-14,7%) sur les passagers internationaux par rapport à 2020. Tous cependant accusent une baisse à deux chiffres par rapport à 2019 (voir tableau ci-dessous). Les conséquences de la crise sanitaire sont donc loin d'être résorbées dans ce secteur.