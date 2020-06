Provence Promotion a séduit 80 nouvelles entreprises en 2019

FRANCE. L'Agence de promotion commune de la Métropole Aix Marseille Provence et de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix Marseille Provence (CCIAMP), Provence Promotion annonce un bilan en hausse. Ses équipes ont réussi à attirer quatre-vingts nouvelles entreprises (Croisières Maritimes & Voyages, Magellan Aerospace, CEVA, Qarnot Comuting, Ipsomedic, Click & Boat...) dans les Bouches-du-Rhône pour un impact de 1935 emplois directs contre soixante-quinze (1800 emplois) en 2018 Les implantations se trouvent en hausse de plus de 30% sur les quatre dernières années. "Ces résultats positifs vont encourager Provence Promotion à poursuivre et amplifier son action dans une période post-covid où la compétition nationale et internationale des territoires sera forte. La Provence, qui a de sérieux atouts à faire valoir, devra à l’évidence saisir les opportunités qui se présenteront", commente Jean-Luc Chauvin, président de la CCIAMP, qui préside l’agence.La crise du coronavirus n'aura pas d'incidence sur la décision des entreprises de venir en Provence. Selon une enquête menée par Provence Promotion, "la quasi-totalité d'entre elles confirment bien poursuivre leur investissement (plus de 80% en totalisant sociétés françaises et étrangères)". Pour les seules entreprises étrangères, ce chiffre se porte à 66%."Pour 6% des nouveaux arrivants français et étrangers, la réalisation est en cours et pour 6 autres %, elle est suspendue et/ou annulée. En termes d’emplois, plus de 70% des projets sont conformes à leurs prévisions et maintiennent leurs objectifs de créations à moyen terme, 6% ont revu à la baisse les prévisions d’embauches et 24% ne se prononcent pas encore", précise l'agence.