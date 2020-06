Proparco investit 30 M$ dans le fonds AfricInvest IV

AFRIQUE. Le Français Proparco investit 30 M$ (26,7 M€) en première clôture du fonds panafricain de capital-investissement AfricInvest IV dédié aux Pme africaines et doté de 290 mrds FCFA (500 M€). Selon un communiqué de la filiale de l'Agence française de développement (AFD), publié jeudi 25 juin 2020, "le fonds AfricInvest IV vise à fournir du capital de croissance aux entreprises de moyenne et grande capitalisation en Afrique, en mettant l'accent sur les secteurs axés sur les consommateurs, notamment les services financiers, l'industrie manufacturière, la vente au détail et les biens de consommation, l'agroalimentaire, les soins de santé, l'éducation, les télécommunications, la logistique et la distribution".



L'Agence américaine de financement et de développement (Development Finance Corporation) a également annoncé une participation à hauteur de la même somme.



Le fonds panafricain entend développer des entreprises locales bien positionnées pour en faire des champions régionaux. Il est le premier du genre pour le groupe Africinvest, né en Tunisie sous le nom de Tuninvest, et qui propose des fonds Afrique du Nord et Afrique subsaharienne depuis vingt-cinq ans.

Proparco a déjà investi dans quinze des dix-neuf fonds d'AfricInvest depuis 1997.



Africinvest (80 salariés dans 9 bureaux à Abidjan, Alger, Casablanca, Lagos, Le Caire, Nairobi, Paris, Port-Louis et Tunis) dispose de près de 1,5 mrd€ d'actifs sous gestion avec 160 investissements dans vingt-cinq pays en Afrique, mais aussi en France.