Proparco et l'UIB s'allient pour soutenir les entrepreneurs tunisiens

TUNISIE / FRANCE. Proparco accorde, mercredi 8 décembre 2021, une garantie exceptionnelle d'1 M€ (3,25 millions de dinars tunisiens) à l'Union internationale des Banques (UIB). Elle va permettre à la banque tunisienne de 145 agences appartenant depuis 2002 au groupe Société Générale d'accorder des prêts garantis à 80% par la filiale du groupe Agence française de développement (AFD) dédiée au secteur privé à des petites et moyennes entreprises tunisiennes.



Cette garantie sera déclenchée, après examen des demandes de financement par l'UIB, de toute entreprise de moins de 250 salariés affectée par la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Le dispositif vient renforcer l'offre "crédits exceptionnels covid-19" mise en place par la banque tunisienne dès le début de la pandémie. Les Tpe et Pme pourront se voir octroyer des prêts de douze à soixante mois. "Cette nouvelle convention de garantie s'inscrit parfaitement dans l'engagement de l'UIB aux côtés des entreprises tunisiennes depuis le début de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Nous avons et continuons à mobiliser toutes les énergies nécessaires pour pouvoir aider nos clients à traverser cette crise et à relancer leurs activités", souligne Raoul Labbé de la Genardière, directeur général de l'UIB.