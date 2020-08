Probable arrêt des combats en Libye

LIBYE. Fayez al-Sarraj, chef du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU comme le gouvernement légal de Libye, et son rival Aguila Saleh, président du Parlement aux mains du maréchal Khalifa Haftar (ANL), faction qui contrôle l'Est du pays, viennent de publier vendredi 21 août deux communiqués annonçant un arrêt immédiat des combats sur tout le territoire.Les deux camps promettent également la tenue d'élections présidentielles et parlementaires. En mars 2020 selon Fayez al-Sarraj.L'ONU et le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, saluent cet accord.Tout comme la Russie, l’Égypte soutient l'ANL. Abdel Fattah al-Sissi menaçait d'envoyer son armée en Libye pour contrer l'offensive des militaires turques déployés aux cotés du GNA.Cet arrêt des combats devrait se traduire sur le terrain par la démilitarisation de la région de Syrte, au nord et de Joufra, au sud, mais aussi par une baisse des tensions internationales. Une offensive du GNA et des turcs sur Syrte aurait en effet déclenché une réaction militaire de l’Égypte.Ces déclarations interviennent trois jours après que l' ANL ait annoncé la fin de son blocus engagé depuis le 17 janvier 2020 sur les champs et terminaux pétroliers de Libye.