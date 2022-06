ProCredit Bank obtient 30 M€ pour financer les Pme serbes

SERBIE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) ouvre une ligne de crédit de 30 M€ à ProCredit Bank. La banque serbe rétrocèdera cette enveloppe, sous forme de prêts, à des petites entreprises locales. Il "permettra d'améliorer la disponibilité des financements pour les Pme et de soutenir leur redressement post-pandémie, ainsi que les investissements dans de nouveaux équipements, installations et opérations", précise un communiqué de la Berd."Ceci est particulièrement nécessaire après le ralentissement induit par la pandémie et dans un contexte de perturbations continues du commerce mondial, et nous espérons que ce nouveau financement aidera de nombreuses entreprises à se redresser et à stimuler leur activité", souligne Matteo Colangeli, directeur régional de la Berd et responsable de la Serbie.L' économie de ce pays de 8,69 millions d'habitants repose essentiellement sur les services (68,9% du PIB) et l'industrie (29,1%). La Berd prévoit une croissance de 3,3% de son PIB en 2022 et de 4% en 2023. Il se situait à 53,31 mrds€ en 2021, en hausse de 7,4% par rapport au précédent exercice.La Serbie s'est alliée durant l'été 2021 avec l'Albanie et la Macédoine du Nord dans "Open Balkans" . Cet accord de libre-échange - qui se veut un "Mini-Schengen", son premier nom de baptême - est destiné à préparer l'entrée de ces États dans l'Union européenne, devrait être opérationnel le 1er janvier 2023.