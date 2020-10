Presque toute l'Europe du Sud voit rouge sur la carte du Covid-19

UE. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a dû partir précipitamment, jeudi 15 octobre 2020, de Bruxelles où elle assistait au Sommet des dirigeants européen après un test positif au coronavirus d'un des ses collaborateurs. "J'ai moi-même été testée négative. Cependant par mesure de précaution, je quitte immédiatement le Conseil européen pour me mettre en quarantaine", a-t-elle précisé.



De plus, à cause de l'évolution de la Covid-19 en France et en Belgique, la prochaine session du Parlement européen, qui devait se tenir du 19 au 22 octobre 2020 à Strasbourg, se déroulera uniquement par visioconférence, a annoncé David Sassoli, son président, vendredi 16 octobre 2020 sur Twitter. Les députés sont aussi appelés à ne plus se rendre à Bruxelles.



C'est dans cette période difficile que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) publie, pour la première fois, une carte sur l'état de la pandémie dans les régions de l'Union européenne. Elle sera désormais hebdomadaire, tous les jeudis, comme l'ont décidé, mardi 13 octobre 2020, les ministres européens réunis à Luxembourg. Cette carte indique le nombre de cas nouvellement notifiés pour 100 000 habitants au cours des quatorze derniers jours, le nombre de tests de dépistage pour 100 000 habitants effectués au cours de la semaine écoulée (taux de dépistage) et le pourcentage de tests de dépistage positifs effectués au cours de la semaine écoulée (taux de positivité des tests).