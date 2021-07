Premiers coups de pioche pour le Canal d'Istanbul

stipule que les pays non-riverains doivent signaler à l’avance le passage de leurs navires qui ne peuvent rester que pour une durée limitée.

Le passage sera effectivement payant, ce que dénoncent d'ailleurs plusieurs opposants du président, brandissant la Convention de Montreux. Paraphé en juillet 1936 en Suisse par la France, l'Australie, la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie, le Royaume-Uni (et Chypre depuis son indépendance), l'URSS (avec comme successeurs la Russie et l'Ukraine) et la Turquie, ce texte régit la navigation dans les détroits du Bosphore, des Dardanelles ainsi que de la mer Noire. Il impose, notamment, la pleine liberté de circulation des navires de commerce. EtSur cette question, dix amiraux turcs à la retraite avaient été placés en garde à vue début avril 2021 pour avoir signé une lettre ouverte contre le futur canal, indiquant qu'effectivement il menaçait la libre circulation prévue par la Convention. Ces derniers estimaient, avec une centaine d'autres amiraux, "inquiétant" de s'attaquer à un accord "protégeant au mieux les intérêts turcs".Pour Binali Yildirim, Premier ministre, "ce projet ne viole en aucun cas Montreux."Les Russes ne voient pas non plus d'un bon œil la finalité de ce chantier. Le canal va en effet permettre la projection des navires de l'Otan - dont la Turquie est pays membre - plus rapidement en mer Noire.Sur le second argument, les défenseurs de l'environnement s'alarment des risques créées par la future voie d'eau. Le président turc leur répond : "avec le projet de Canal Istanbul, nous visons principalement à assurer la sécurité de la vie et des biens de nos citoyens d'Istanbul et des environs du Bosphore. Nous avons besoin de ce projet pour sécuriser également le tissu historique et culturel du Bosphore." Il insiste sur le fait que "toutes les étapes du projet ont été conçues conformément à la science."Le canal d'Istanbul avait été évoqué la première fois en avril 2011 par Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre. Il appartenait à une série d'une centaine de projets pharaoniques (dont le nouvel aéroport , le métro sous le Bosphore ou encore le troisième pont sur le même détroit). Son tracé (voir illustration ci-dessus) avait été dévoilé en janvier 2018 par le ministre des Transports, Ahmet Arslan. Le coupage de ruban était prévu initialement en 2023, pour fêter le centenaire de la République turque. Puis, début 2020, le début des travaux était annoncé dans l'année pour un achèvement en 2026. Aujourd'hui, le président turc promet de "terminer la construction du canal dans six ans."