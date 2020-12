Premier vol historique entre Tel Aviv et Rabat

MAROC / ISRAËL. Comme prévu, Jared Kushner se trouvait, mardi 22 décembre 2020, à bord du premier vol commercial direct entre Tel Aviv et Rabat assuré par El Al. La présence du gendre et haut-conseiller de Donald Trump demeure symbolique du rapprochement entre Israël et le Maroc acquis en réciprocité de la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental . D'autant plus qu'une délégation d'officiels israéliens sera également du voyage pour officialiser cette nouvelle entente et parapher plusieurs accords bilatéraux dans les domaines du tourisme, de l'industrie, de l'économie.L'avion arborait une main de fatma, les trois drapeaux israélien, marocain et américain ainsi que le mot "paix" dans les trois langues.Actuellement, le Maroc accueille entre 50 000 et 70 000 touristes israéliens, principalement des juifs d'origine marocaine. Nadia Fettah, ministre marocaine du tourisme, envisage d'en recevoir 200 000 dans les années à venir. De nouvelles liaisons entre les deux pays, assurées par El Al, Royal Air Maroc, Israir Airlines et Arkia, vont être dévoilées prochainement.Les relations diplomatiques entre le Maroc et Israël étaient au point mort depuis 2000 et la fermeture d'un bureau de liaison marocain (à défaut d'une ambassade) en Israël après la seconde intifada dans les territoires palestiniens.