Pôle emploi expert en mobilité internationale

En France comme en Europe, la relance passe par la formation et la mobilité.



L’Union européenne s’est fixée trois grands objectifs d’ici 2030 : plus d'emploi, une meilleure formation, moins de pauvreté et d'exclusion sociale. Pour les atteindre, elle met en place des moyens financiers importants.



C'est donc au niveau européen que se livre la bataille et que se positionne Pôle emploi en proposant son expertise, ses conseils, des expérimentations, des études, de nouvelles solutions. Pour tenir compte de la diversité des besoins des demandeurs d’emploi, Pôle emploi participe activement à de nombreuses initiatives comme le dispositif FAJE (Formation et Accompagnement de Jeunes Diplômés en Europe) porté par La Région Sud, Erasmus+, ou encore par échanges avec l'Italie via les projets MedMobility (Mobility Across the Mediterranean Sea) et MA.R.E (MArché transfrontalier du travail et Réseau des services pour l'Emploi). L'établissement public permet ainsi aux demandeurs d’emploi de booster leurs compétences professionnelles au cours d'expériences en entreprise acquises en Europe ou à l’international.



Pôle emploi dispose également d'une équipe de conseillers spécialisés dans l'accompagnement des personnes qui souhaitent s’expatrier durablement, ou au contraire qui rentrent en France, après une période à l'étranger.

L'exemple de MA.R.E



Grâce à MA.R.E, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur expérimente des services destinés à renforcer l'adéquation entre l'offre et la demande de travail des métiers de l’économie verte et bleue. Pôle emploi a développé de nouveaux outils d'identification des compétences, a expérimenté des formations dans les secteurs transfrontaliers prioritaires. Un réseau franco-italien méditerranéen des acteurs de l’accompagnement social et professionnel se construit. Il travaille à lever des freins à l'emploi aussi divers que la mobilité, la garde des enfants, l’accès au soin, la précarité financière, la fracture numérique...



Dans ce cadre, en mobilisant des fonds Erasmus+, Pôle emploi propose aux demandeurs d’emploi d'acquérir à l'étranger de nouveaux savoirs. Avec le « passeport pour l’emploi transfrontalier », Pôle emploi a construit une action pilote innovante destinée à permettre la mobilité des personnes les plus éloignés de l’emploi. Pour les chômeurs de longue durée, l'établissement public a mis en place une prestation permettant de prendre en compte les impacts de l’état de santé sur leur projet professionnel.



Plus de 80 personnes se sont réunies à La Spezia, pour l'événement final du projet stratégique M.A.R.E organisé par la région Ligurie en collaboration avec la mairie de La Spezia, FILSE et Liguria Richerche. « MA.R.E. ne s'arrête pas à l'horizon 2020 » , un souhait partagé et exprimé à plusieurs reprises par les partenaires participants réunis à La Spezia, afin que les résultats significatifs obtenus par MA.R.E. dans toute la zone du programme puissent être capitalisés dans la prochaine période de programmation.

Fortement engagé dans MA.R.E, Pôle emploi se propose d'apporter son expertise sur tout autre projet de ce type.



Pour en savoir plus :

