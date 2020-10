Plusieurs pays musulmans décident de boycotter les produits français

Créée en 1970, l'Organisation de coopération islamique (OCI) réunissant cinquante-sept pays sur quatre continents (la plus importante après l'Onu), a déploré sur Twitter, vendredi 23 octobre 2020, le "discours politique de certains responsables français qui offense les relations franco-islamiques et alimente des sentiments de haine au nom de gains politiques partisans". Dans un autre message, l'OCI indique qu'elle "condamne l'attaque systématique et continue contre les sentiments des personnes de confession musulmane à travers les caricatures insultantes et répétitive sur la personne du prophète de l'Islam".



Dans un communiqué publié dimanche 25 octobre 2020 sur son site, le ministère marocain des Affaires étrangères indique, à propos de la poursuite de la publication des caricatures du prophète Mahomet, "le Royaume du Maroc dénonce ces actes qui reflètent l'immaturité de leurs auteurs, et réaffirme que la liberté des uns s'arrête là où commencent la liberté et les croyances des autres. La liberté d'expression de saurait, sous aucun motif, justifier la provocation insultante et l'offense injurieuse de la région musulmane qui compte plus de deux milliards de fidèles dans le monde." Tout en précisant "condamner toutes les violences obscurantistes et barbares prétendument perpétrées au nom de l'Islam" et à appeler "à cesser le ressentiment et à faire preuve de discernement et de respect de l'altérité, comme prérequis du vivre-ensemble et du dialogue serein et salutaire des religions".



L'Université du Qatar a décidé également de reporter, "à une période indéfinie", la semaine culturelle française évoquant "l'atteinte délibérée à l'islam et ses symboles". A Gaza, ce sont des photos d'Emmanuel Macron qui ont été brûlé.



En même temps, plusieurs pays musulmans du Moyen-Orient ont, depuis vendredi 23 octobre 2020, appelé au boycott des produits français. Les hypermarchés et supermarchés Al-Meera et Souq al-Baladi au Qatar ont ainsi procédé au retrait de ces denrées, principalement alimentaires, jusqu'à nouvel ordre. Les fromages, crèmes et cosmétiques français présents dans une soixantaine de coopérative au Koweït ont subi le même sort. Dans le même pays, 430 agences de voyages ont suspendu les réservations de vols vers la France.



"Les appels au boycott sont sans aucun objet et doivent cesser immédiatement, de même que toutes les attaques dirigées contre notre pays, instrumentalisés par une minorité radicale", demandait, dimanche 25 octobre 2020, le ministère français des Affaires étrangères.