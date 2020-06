Plusieurs Israéliens disent non à l'annexion d'une partie de la Cisjordanie par Israël

ISRAËL / PALESTINE. Malgré la crise du coronavirus, quelques milliers d'Israéliens (juifs et arabes) ont manifesté, samedi 6 juin 2020, à Tel Aviv contre la décision de Benyamin Netanyahou d' annexer une partie de la Cisjordanie et la Vallée du Jourdain au 1er juillet 2020.Brandissant des pancartes clin d'oeil aux Etats-Unis comme "Palestinian lives matter", "We can't breathe since 1948" ou "Don't make apartheid great again", les opposants - principalement des membres d'ONG et de partis politiques de gauche - voulaient mettre la pression sur le gouvernement israélien. Et le dissuader d'appliquer le plan américain, présenté fin janvier 2020 , qui prévoit l'annexion de 30% de ces territoires en Cisjordanie (dont plus de 130 colonies) ainsi que la création d'un Etat palestinien sans Jérusalem-Est comme capitale. Un texte rejeté dès sa présentation par l'Autorité Palestinienne et le Hamas, mais aussi par certains colons jugeant que toute la Cisjordanie appartient à Israël et qui ne veulent pas d'un Etat palestinien.L'Institut démocratique d'Israël, un centre de recherche basé à Jérusalem, a publié, le 3 juin 2020, un sondage selon lequel 50% des Israéliens soutiennent ces annexions, 31% s'y opposent et 19% ne se prononcent pas. 58% des personnes interrogées pensent aussi que cette décision pourrait mener à une troisième intifada.Dimanche 7 juin 2020 sur la chaîne 12, Saeb Erekat a prévenu : "Si vous annexez un mètre de la Cisjordanie, vous vous retrouverez responsable de tout ce qui se trouve entre le fleuve (NDLR : Le Jourdain) et la mer (Méditerranée)." Haut-responsable de l'Autorité palestinienne et négociateur en chef palestinien, il assure que "si l'annexion est mise en oeuvre, l'Autorité palestinienne ne survivra pas. Netanyahou veut que l'Autorité palestinienne soit détruite et que le Hamas se maintienne dans la bande de Gaza."Plus de 450 000 Israéliens vivent aujourd'hui dans des colonies en Cisjordanie au milieu de 2,7 millions de Palestiniens. Ces implantations sont jugées illégales par le droit international.