Plus de la moitié de la population marocaine de plus de 15 ans ne travaille pas

MAROC. Selon une étude du Haut-Commissariat au Plan marocain (HCP), 45,8% de la population marocaine en âge de travailler (15 ans et plus) était considérée comme active en 2019, soit 12 082 000 personnes (10 975 000 pourvues d'un emploi et 1 107 000 en situation de chômage). 14 277 000 se trouvaient en dehors du marché du travail.



Toujours pour les plus de quinze ans, ce chiffre est de 42,3% en milieu urbain et 52,2% en milieu rural. Le taux d'activité est de 71% chez les hommes contre seulement 21,5% chez les femmes.



L'enquête du HCP, publiée mardi 25 février 2020, révèle également que "sur les 10.975.000 actifs occupés, 42,8% sont des ruraux et 22,7% de sexe féminin. Les jeunes âgés de 15 à 34 ans constituent 36,7% du volume total de l’emploi; 10,2% pour les 15-24 ans et 26,5% pour les 25-34 ans".



Les secteurs des services (44,9% des emplois, principalement dans le commerce) et de l'agriculture-forêt-pêche (32,5%), loin devant l'industrie-artisanat (12%) et le BTP (10,5%), sont les principaux pourvoyeurs d'emplois.



55,4% des actifs occupés n'ont aucun diplôme (81,4% dans le secteur agriculture-forêt-pêche et 59,8% dans le BTP) et seuls 14,9% sont titulaire d'un diplôme supérieur (29,6% d'un diplôme moyen). 70,5% des indépendants ne possèdent aucun diplôme et seuls 4,7% d'un diplôme supérieur. L'institution évalue à un million l'effectif de la population sous-employée.