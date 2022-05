Plus de 6 mrds€ de promesses de dons pour la Syrie

Selon Janez Lenarčič, commissaire européen chargé de la gestion des crises, "après onze ans de souffrance, nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas oublier les peuple syrien. La situation humanitaire ne fait qu'empirer en Syrie."



Sur les 6,4 M€ promis à Bruxelles, plus de 4,8 mrds€ émanent de l'Union européenne dont quelque 3,1 mrds€ de la Commission européenne et 1,7 mrd€ provenant des États membres de l'UE. D'ailleurs depuis le début de la crise en Syrie, ces deux composantes ont été les principaux donateurs pour soutenir la population syrienne avec la mobilisation de 27,4 mrds€ au total à ce jour.



"Notre nouvel agenda pour la Méditerranée et le plan économique et d'investissement continueront à soutenir la reprise socio-économique de la région dans les principaux pays d'accueil des réfugiés, en stimulant l'économie réelle et en créant de nouveaux emplois, offrant ainsi une perspective à la jeune génération", commente Olivér Várhelyi. Selon le commissaire européen chargé de la politique de voisinage et de l'élargissement, "nous avons un certain nombre de projets en cours d'élaboration qui apporteront des avantages réels aux personnes sur le terrain, tels que l'accès aux services de base, une éducation de qualité, des moyens de subsistance, des soins de santé, l'eau et l'assainissement."