Plus d'un million de parfums du groupe LVMH contrefaits saisis en Grèce

GRÈCE. La police grecque a saisi à Heraklion en Crète 1,179 million de flacons de parfums de contrefaçon, principalement des marques Guerlain, Christian Dior et Kenzo, appartenant au groupe français LVMH. Ces produits de luxe étaient destinés au marché local et devaient notamment fournir les boutiques pour touristes.



Interrogé par l'AFP, Laurent Marcadier, directeur de la protection des actifs et des personnes du groupe LVMH, parle de "saisie historique : d'habitude nous avons plutôt des entrepôts et des lieux de stockage, et ce qui est inédit ici, c'est que nous avons aussi le centre de production."



L'opération a permis de découvrir "une usine de faux parfums avec des ouvriers, des machines, des bouteilles vides, des pompes, du "packaging", tout pour monter un flacon de parfum", poursuit Laurent Marcadier. 600 000 € en liquide ont également été trouvés. Sept personnes ont été interpellées sur les lieux.

A l'occasion d'autres perquisitions liées à cette affaire, 500 000 autres articles contrefaits (sacs et lunettes de soleil) ont été trouvés. Ils provenaient d'importations



En 2019, le groupe LVMH a consacré 43 M€ à la lutte contre la contrefaçon de ses produits.