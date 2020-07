Pizzorno cesse ses activités à Oum Azza au Maroc

MAROC / FRANCE. La société varoise Pizzorno Environnement (218 M€ de chiffre d'affaires en 2019) annonce, mardi 30 juin 2020, l'arrêt de l'exploitation du centre de traitement et de valorisation des déchets d'Oum Azza, près de Casablanca au Maroc. Confié à sa filiale marocaine Teodem en 2008 et pour vingt ans, il englobait un centre de tri, une station de traitement du biogaz et trois centres de transfert pour l'acheminement des déchets. Ce centre de valorisation a permis la fermeture des décharges de Rabat (Akreuch), Salé et Aïn Attik.



Occupant 110 hectares, le site représente une capacité annuelle de 850 000 tonnes par an (les déchets de treize communes de la région de Rabat - Salé - Skhirat), pour un chiffre d'affaires d'environ 6,8 M€ en 2019.



Le spécialiste des métiers de 'environnement et de l'économie circulaire auprès de collectivités et des industriels a signé un "protocole de résiliation à l'amiable" avec l'Etablissement de coopération intercommunale (EPI) avec qui il était en désaccord depuis décembre 2019. Ce texte prend effet au 1er juillet 2020.



Selon la presse marocaine, les désaccords provenaient d'une incapacité du délégataire sortant à trouver une solution radicale au problème de traitement du lixiviat (300 000 m3 actuellement stockés dans les six bassins du site) qui dégage des odeurs nauséabondes et a un impact négatif sur les ressources en eaux souterraines. Le lixiviat est le liquide résiduel qui provient de la percolation de l'eau à travers un matériau.



Le prochain délégataire n'aura pas à ce soucier de la gestion du lixiviat. Son traitement ne sera pas inclus dans l'appel d'offres.



Présent au Maroc depuis 1996, Pizzorno Environnement dispose de trois autres contrats dans ce pays : la collecte et le nettoiement de Marrakech (Médina et Place Jémaâ El Fna), la collecte, le nettoiement et le traitement des déchets ménagers d'Al Hoceima et le traitement des déchets ménagers de Moulay Abdellah.