Pizzorno Environnement poursuit son désengagement du Maroc

MAROC/FRANCE. Après avoir stoppé ses opérations le 1er juillet 2020 sur le site de traitement et de valorisation des déchets d'Oum Azza , près de Casablanca, Pizzorno Environnement annonce le 24 août qu'il « n’est pas candidat au renouvellement du marché de collecte et de nettoiement de Marrakech (Médina et Sidi Yousef Ben Ali) dont il est attributaire depuis 2007 au travers de sa filiale locale Téomara. Au regard des nouvelles dispositions du marché de Marrakech (augmentation du périmètre, besoins en investissements, facturation au trimestre notamment) et de la situation financière de ses filiales marocaines, il a ainsi été décidé de suspendre le développement du Groupe au Maroc ». Téomara emploie 535 salariés.Ses rapports avec les autorités marocaines ne semblent pas au beau fixe. Via sa filiale marocaine Teodem, il avait obtenu la gestion de 2008 à 2028 du site de Oum Azza. Il regroupait un centre de tri, une station de traitement du biogaz et trois centres de transfert pour l'acheminement des déchets et surtout avait permis la fermeture de plusieurs décharges sauvages de la région de Rabat. Mais le groupe français et l’établissement de coopération intercommunale étaient en conflit depuis 2019.Pizzorno Environnement affirme qu'il « continuera d'intervenir au Maroc dans le cadre du contrat de collecte, nettoiement et traitement des déchets ménagers d'Al Hoceima et celui du traitement des déchets ménagers de Moulay Abdellah ».Spécialiste des « métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu’au traitement ». Pizzorno Environnement a généré en 2019 un chiffre d'affaires de 218 M€.