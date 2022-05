Pierre Loaëc prend la tête du bureau régional de Marseille de la Commission européenne

FRANCE. La Commission européenne a nommé, mardi 3 mai 2022, le Français Pierre Loaëc à la tête du bureau régional de la Commission à Marseille. La fonction était jusqu'alors occupée par Valérie Drezet-Humez, cheffe de la représentation de la Commission en France, basée dans la capitale française. Elle en assurait la transition depuis août 2021 et le départ de Alain Dumort, en poste depuis juin 2016 et qui a rejoint la Commission européenne à Bruxelles comme conseiller expert senior.



Cette antenne régionale dans la cité phocéenne, la seule en France, est rattachée à la délégation de Paris.



Pierre Loaëc prendra officiellement ses fonctions le 1er juin 2022.



Diplômé de Sciences Po en affaires publiques et de l'ESSEC Business School (Paris) en Management, il a débuté sa carrière en janvier 2009 au Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CA CIB) à Paris puis a ensuite, en décembre 2010, été conseiller au cabinet du président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) à Londres.