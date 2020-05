Pierre Dartout, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, va gouverner Monaco

MONACO / FRANCE. Albert II de Monaco a désigné Pierre Dartout, actuel préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, comme nouveau ministre d'Etat de la Principauté, l'équivalent du poste de premier ministre. Représentant le Prince, il sera en charge du gouvernement de Monaco et devra notamment proposer des projets de lois et assurer l'administration de ce pays de 38 000 habitants donc 9 000 citoyens monégasques et 10 600 Français.L'énarque de soixante-six ans, diplômé de l'IEP Paris, et licencié en droit, va succéder à un autre Français (c'est l'usage) Serge Telle qui occupait ses fonctions depuis février 2016 après avoir été le premier président de l'Avitem (Agence française des villes et territoires méditerranéens durables). Il était aussi basé à Marseille.Né à Limoges, Pierre Dartout devrait prendre ses fonctions à la fin de l'été 2020. Au cours de sa carrière, il a cumulé les postes de Préfet régional (Aquitaine, Champagne-Ardenne et donc Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis décembre 2017) et départemental (Guyane, Gironde, Var, Drôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Marne, Val de Marne, Bouches-du-Rhône).