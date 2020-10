Photosol finance la construction de neuf centrales photovoltaïques en France

FRANCE. Le producteur indépendant français d'énergie renouvelable Photosol a obtenu un financement bancaire de 108,5 M€ de la Banque Postale et de la Caisse d'Epargne CEPAC (Provence Alpes Côte d'Azur). Cette somme va accompagner la construction de neuf centrales photovoltaïques au sol et en ombrières de parking d'une capacité totale de 112 MWc et dotée de puissance allant de 2,3 MWc à 24 MWc. Elles s'implanteront dans les départements français du Haut-Rhin, de la Drôme, du Loir-et-Cher, de l'Allier et des Alpes-Maritimes où ces projets ont gagné les appels d'offres CRE4 de la Commission de régulation de l'énergie.



Photosol assurera le suivi de construction, leur exploitation, leur maintenance et leur gestion opérationnelle.



Produisant annuellement 155 GWh d'électricité verte (la consommation d'une ville de 60 000 habitants hors chauffage), ces centrales vendront leur énergie sur les vingt prochaines années au prix global moyen de 63€ le MWh.



"Elles entreront progressivement en exploitation entre 2020 et 2021", précise dans un communiqué la société d'avocats De Gaulle Fleurance & Associés, à l'origine de l'information et qui a conseillé les prêteurs.



Créé en 2008 et basé à Paris, Photosol disposait, à fin 2019, de 364 Mwc de capacité en opération et en construction et disposait de 1 GWc de projets de développement en France.