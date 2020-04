Philip ter Woort va diriger les opérations de la Berd à l'Est de la Méditerranée

MEDITERRANEE. Philip ter Woort a été désigné, lundi 27 avril 2020, au poste de directeur général de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) pour la région Est de la Méditerranée.Succédant au 1er juillet 2020 à Heike Harmgart, nommée comme directrice générale pour la région Sud et Est de la Méditerranée (Semed) en 2019, il sera responsable des opérations de l'institution pour la Jordanie, le Liban, la Cisjordanie et la Bande de Gaza.Actuellement directeur du développement commercial de la Berd (Londres), Philip ter Woort sera basé en Jordanie. "Nous nous concentrerons sur le soutien au secteur privé pour vaincre la pandémie du coronavirus. Pour cela un partenariat solide avec les principales parties prenantes est essentiel", annonce-t-il.Le futur directeur général pour la région Est de la Méditerranée a débuté sa carrière à divers postes de management dans des banques néerlandaises et des multinationales aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse et en Russie. En 2009, il rejoint la Berd comme chef de bureau de la Mongolie. En 2013, il prend les fonctions de premier directeur de la banque pour l'Égypte pendant quatre ans puis est nommé à Londres.