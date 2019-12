Peugeot et Fiat-Chrysler signent leur acte de mariage

L'accord de rapprochement va permettre d'équilibrer géographiquement les ventes sous les marques Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot et Vauxhall. 46% du chiffre d'affaires de la nouvelle entité sera réalisé en Europe et 43% en Amérique du Nord.



Le Conseil d'administration sera composé de onze membres : cinq nommés par FCA, cinq par le groupe PSA (dont l'administrateur référent et le vice-président), et son président John Elkann. Carlos Tavares deviendra le directeur général.



"Notre fusion est une formidable opportunité de prendre une position plus forte dans l'industrie automobile, alors que nous cherchons à maitriser la transition vers une mobilité propre, sûre et durable et à offrir à nos clients des produits, technologies et services au meilleur niveau", souligne Carlos Tavares. Pour Mike Manley, "c’est l’union de deux entreprises avec des marques emblématiques et des salariés très engagés. Les deux entreprises ont traversé des temps difficiles et sont devenues de grands groupes agiles et intelligents. Nos collaborateurs partagent un point commun : ils voient les défis comme des opportunités à saisir et trouvent les solutions pour s’améliorer sans cesse."