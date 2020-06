Perspectives économiques régionales 2019 - Afrique du nord

La Banque africaine de développement prévoit une croissance accélérée du PIB en Afrique du Nord, d’environ 4,4 % en 2019 et 4,3 % en 2020. Celle-ci sera supérieure à la moyenne africaine, mais inférieure à celle de l’Afrique de l’Est, la région la plus performante. La croissance devrait être beaucoup plus forte en Égypte et en Mauritanie, s’améliorer quelque peu au Maroc et en Tunisie, mais ralentir en Algérie et en Libye. Les déficits budgétaire et courant devraient continuer à diminuer régulièrement, avec une stabilisation des taux de change, réduisant ainsi les pressions inflationnistes.