Perspectives économiques en Afrique du Nord 2021

La région devrait rapidement retrouver son niveau d'avant la pandémie, à condition que les risques et les incertitudes à l'échelle mondiale soient éliminés. Selon les prévisions de la Banque africaine de développement, la croissance devrait atteindre 4 % en 2021 et 6 % en 2022. La rapidité de la reprise devrait en partie être induite par le rebond des prix du pétrole (Algérie, Libye) et du tourisme (Égypte, Maroc, Tunisie), l'amélioration de la production et la distribution de vaccins et la forte reprise chez les partenaires commerciaux européens de la région.