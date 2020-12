Perspectives économiques en Afrique du Nord 2020

Selon les projections antérieures à la propagation de la pandémie à coronavirus (COVID-19) à l’échelle mondiale, la croissance économique en Afrique du Nord devait se redresser pour atteindre un rythme de 4,4 % et de 4,5 % en 2020 et en 2021 respectivement. Toutefois, l’incertitude qui caractérise l’environnement mondial, la pandémie deCOVID-19 et le tassement prévu des économies avancées auront une incidence négative sur la croissance prévisionnelle de cette région. En Afrique, la région de l’Afrique du Nord a enregistré le plus grand nombre de cas de COVID-19 confirmés au mois de mai 2020.