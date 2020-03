Perpignan maintient l'activité de son marché de gros

FRANCE. La communauté urbaine de Perpignan-Méditerranée a décidé, vendredi 20 mars 2020, de maintenir son activité du marché de gros jugée comme "secteur prioritaire".



Elle précise dans un communiqué que "le personnel est mobilisé pour assurer la continuation de ce service public indispensable pour les acteurs économiques de la filière et nos concitoyens en situation de confinement afin d'assurer en circuits courts l'approvisionnement en fruits et légumes des producteurs sur marché de gros".



L'accès à ce marché est réservé aux professionnels avec six marchés sur le principe du gré à gré (confrontation de l'offre et de la demande) maintenus les lundis, mercredis et vendredi l'après-midi à partir de 15h (entrée des producteurs à 13h) et les mardis, jeudis et samedis matin à partir de 5h00 du matin (entrée des producteurs à 4h).



Les bureaux se trouvent par contre fermés à l'accueil physique, mais l'accueil téléphonique est toujours disponible au 04 68 55 49 33.



Sur une surface de dix hectares, le marché de gros de Perpignan se divise en quatre secteurs : une halle aux carreaux, une halle aux grossistes, une halle agro-alimentaire et un centre administratif. Chaque marché réunit en moyenne 170 producteurs et attire en moyenne 150 acheteurs. 60 000 tonnes de fruits et légumes (87 références) y sont commercialisés par an.