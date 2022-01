Perial Asset Management s'invite dans neuf hôtels B&B en Espagne

ESPAGNE / FRANCE. Le groupe français Perial Asset Management (5 mrds€ gérés au 30 septembre 2021) annonce, mercredi 5 janvier 2022, l'acquisition d'un portefeuille de neuf actifs hôteliers espagnols* dont cinq en Catalogne. Gérés par l'exploitant B&B Hotels, ils bénéficient d'un bail d'une durée ferme résiduelle de onze ans.



Ce rachat est réalisé pour le compte de la SCPI PF Hospitalité Europe, spécialisée dans l'accueil et l'hébergement. Il sera effectué en deux temps. Les premiers cinq établissements ont été intégrés le 17 décembre 2021 pour un montant de 25 M€ et les quatre autres le seront au mois de mai 2022 (33,4 M€).



Situés dans des métropoles et des villes côtières espagnoles dans des emplacements de premier ordre, ces hôtels disposent chacun d'une centaine de chambres sauf une unité de deux-cent-seize chambres, celle de Viladecans (Barcelone). "Cette transaction s'inscrit pleinement dans la stratégie de notre SCPI PF Hospitalité Europe, qui vise des actifs immobiliers dans les métropoles européennes dans le secteur de l’hébergement géré. Nous portons une attention particulière à la qualité des exploitants comme B&B Hôtels qui grâce à son positionnement "Budget & Economy pour le tourisme d’affaires" a su démontrer sa résilience pendant la crise sanitaire", commente Stéphane Collange, directeur des investissements de Perial Asset Management.