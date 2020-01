Pedro Sanchez reconduit de justesse comme président du gouvernement espagnol

Pedro Sanchez dirige l'Espagne depuis juin 2018 quand il a pu succéder au conservateur Mariano Rajoy victime d'une motion de censure. Mais, faute de majorité, il ne parvenait par à faire adopter le budget 2019, l'obligeant à dissoudre le Parlement et à provoquer deux élections législatives (avril 2019 et novembre 2019). De nouveau vainqueur en novembre 2019 des législatives avec 28% des voix pour sa liste, il se trouvait confronté à la même impasse.Au programme du futur gouvernement, qui reste à désigner, figurent une abrogation partielle de la réforme du marché du travail instaurée par le précédent gouvernement de droite en 2012, l'encadrement des loyers, une hausse de la fiscalité pour les entreprises (avec un taux minimum de 15 % pour les grands groupes et 18% pour les banques et les groupes pétroliers) et les plus riches (plus de 130 000 € de revenus par an) ainsi qu'une augmentation du salaire minimum déjà réhaussé de 22% début 2019 par Pedro Sanchez.