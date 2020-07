Paschal Donohoe prend la présidence de l'Eurogroupe

UE. L'Irlandais Paschal Donohoe (centre-droit) a été élu, jeudi 9 juillet 2020, président de l'Eurogroupe par les ministres des Finances de la zone euro. Âgé de quarante-cinq ans, il succède au Portugais Mario Centeno.



Ministre des Finances de la République d'Irlande depuis juin 2017, il était confronté à deux autres candidatures, celles de l'Espagnole Nadia Calvino (soutenue par la France et l'Allemagne et favorite) qui a amené l'élection jusqu'au second tour, et le libéral luxembourgeois Pierre Gramegna qui s'était désisté après le premier tour.



"Les défis sont élevés, mais nous allons les relever", a indiqué le nouveau président de l'Eurogroupe. "Les citoyens européens regardent où en sont leurs économies nationales et l'économie européenne, et ils sont devenus préoccupés, craintifs pour leur avenir, leur emploi et leurs revenus (...) Nous avons la capacité , et nous avons posé les bases pour surmonter ces défis et pour l'emporter", assure-t-il.



Paschal Donohoe prendra ses fonctions lundi 13 juillet 2020 à Bruxelles pour un mandat de deux ans et demi. Il présidera les réunions mensuelles et informelles des dix-neuf ministres de l'Economie et des Finances des Etats membres de la zone euro qui coordonnent les politiques économiques nationales.



La prochaine réunion est programmée le 11 septembre 2020.