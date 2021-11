Parlement européen et Conseil de l'UE tombent d'accord sur le budget 2022 de l'UE

UE. Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne sont parvenus, lundi 15 novembre 2021 au soir, à un accord politique informel sur le budget de l'Union européenne (UE) en 2022 proposé par la Commission européenne.Les engagements atteignent les 169,5 mrds€ et les paiements 170,6 mrds€. Ils suivent dans leurs priorités les exigences du cadre financier pluriannuel 2021-2027, vers une "Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente" déjà appliquées au budget 2021 Les eurodéputés ont notamment obtenus des soutiens financiers supplémentaires sur la santé, la recherche, l'action climatique, les Pme et la jeunesse pour un montant de 479,1 M€. "Ces renforts permettront de relancer l'Europe et d'ouvrir la voie à une Union plus résiliente, en mettant l'accent sur le soutien aux PME, sur l'amélioration de la mobilité des étudiants, sur le renforcement de l'UE en matière de santé et sur la poursuite des investissements dans les transitions numérique et écologique. Un accent particulier a été mis sur les dimensions extérieures avec un soutien supplémentaire à l'aide humanitaire et un soutien aux efforts de vaccination dans le monde entier. Ce budget est un message clair pour tous les Européens: l'Europe est engagée dans une reprise forte, pour tous les secteurs, toutes les régions et toutes les générations", souligne Karlo Ressler, rapporteur général du Parlement européen pour le budget de l'UE 2022."Cet accord confirme que toutes les institutions sont prêtes à parvenir à un compromis afin de disposer d'un budget, qui soutiendra une reprise durable et la transition nécessaire de l'UE au profit de tous", commente Johannes Hahn, commissaire européen chargé du budget et de l'administration."Le budget approuvé affectera les fonds là où ils peuvent faire la plus grande différence, conformément aux besoins les plus cruciaux en matière de relance pour les États membres de l'UE et les partenaires de l'UE dans le monde", précise un communiqué de la Commission européenne.