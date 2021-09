Paris programme une conférence internationale sur la Libye de nouveau sans gouvernement

Le Haut-Conseil d'État (HCE - Sénat), siégeant à Tripoli comme le gouvernement, a considéré comme "nulle" cette "procédure" de censure. "Notre objectif, c'est la tenue de ces élections. Nous ne souhaitons pas donner autant d'importance à tout ce qui peut entraver cet objectif", commentait Khaled el-Mechri, président du HCE en visite à Rabat.Le HCE avait suggéré lundi 20 septembre 2021 de bien appeler les Libyens aux urnes fin décembre 2021, mais seulement pour des élections législatives. L'institution entend par contre reporter d'au moins un an l'élection présidentielle qui devait se tenir simultanément. De son côté, et malgré cette annonce, la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul) indique, dans un communiqué, que "la tenue des élections présidentielle et parlementaires le 24 décembre 2021 doit rester l'objectif primordial."Selon son chef et représentant spécial du Secrétaire général de l'Onu en Libye depuis janvier 2021 , "ne pas (en) organiser pourrait gravement détériorer la situation dans le pays, pourrait entraîner des divisions et des conflits (...) J'exhorte les acteurs libyens à unir leurs forces et à garantir des élections parlementaires et présidentielles inclusives, libres et équitables, qui doivent être considérées comme une étape essentielle pour stabiliser et unir davantage la Libye".Voici deux semaines, jeudi 9 septembre 2021, une loi électorale pour la présidentielle était ratifiée en catimini, lors d'une séance à huis clos, sous l'égide d'Aguila Saleh, chef du Parlement libyen. Un de ses soixante-dix sept articles semble tricoté sur mesure pour favoriser le retour de l'ancien homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar en accordant le droit aux militaires de se présenter aux élections. Ce candidat potentiel est soutenu par l'Égypte. Le HCE s'est plaint de ne pas avoir été consulté sur ce texte.Selon la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (Manul), plus 2,8 millions de Libyen sont inscrits sur les listes électorales dont 40% de femmes.