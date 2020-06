Parcours Sud Industrie 4.0 : pour repartir de l’avant…efficacement

Le dispositif de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’agence de développement économique risingSUD propose aux TPE-PME industrielles un diagnostic de compétitivité et un accompagnement à la mise en œuvre de projets 4.0 pour moderniser leur outil de production et repartir de l’avant efficacement.







Le site créé pour candidater s’intitule



La suite sur... TEAM Henri-Fabre est d’ailleurs l’opérateur technique dans le consortium piloté par Industries Méditerranée. L’association a en charge l’appairage entre les entreprises du parcours et les consultants.Le site créé pour candidater s’intitule www.parcours-sud-industrie.com . Il mérite un détour pour se projeter dans l’avenir ! Plus de 70 entreprises l’ont déjà fait depuis fin 2019. Initié par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et risingSUD qui l’ont présenté le 7 mai 2020 dans un webinar, « Parcours Sud Industrie 4.0 » intéresse en effet les entreprises industrielles indépendantes de 4 à 250 salariés et de moins de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires (ou 43 millions d’euros de total de bilan) localisées sur le territoire régional et désireuses d’impulser ou conduire un projet dans les domaines suivants : les objets connectés et l’internet industriel, les technologies de production avancées, les nouvelles approches de l’homme au travail, les usines et lignes connectées, les relations clients-fournisseurs intégrées, les modèles d’économie circulaire ou de fonctionnalité…





Lu 39 fois