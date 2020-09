PSA et Total portent l'Airbus de la batterie pour voitures électriques sur les fonts baptismaux

FRANCE. PSA et Total ont annoncé officiellement, jeudi 3 septembre 2020 au soir, la création d'une filiale commune qui construira une usine pilote de fabrication de batteries pour véhicules électriques à Nersac en Charente pour un investissement de 200 M€. Le centre de R&D sera installé à Bordeaux.Baptisée ACC (Automotive Cells Company) avec un capital à 50/50 entre le constructeur automobile PSA (via Opel) et Saft (filiale à 100% de Total spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de batteries électriques), elle a été autorisée en février 2020 par la Commission européenne. Yann Vincent prend sa direction générale et Ghislain Lescuyer devient président du conseil d'administration."Cette nouvelle étape s’inscrit en cohérence avec notre raison d’être : offrir aux citoyens une mobilité propre, sûre et abordable et donne au Groupe PSA un avantage compétitif dans un contexte de développement des ventes de véhicules électriques. ACC fait progresser le Groupe PSA sur le chemin de sa neutralité carbone", commente Carlos Tavares, président du directoire du groupe PSA. Pour Patrick Pouyanné, pdg de Total, "la création d’ACC illustre l’engagement de Total de répondre au défi du changement climatique et de se développer comme un groupe multi-énergies, acteur majeur de la transition énergétique, en continuant d’apporter à nos clients une énergie sure, économique et propre."