PSA annonce des bénéfices records et une prime de 4 100 € à ses salariés

FRANCE. Le groupe PSA annonce, mercredi 26 février 2020, un bénéfice net record à 3,2 mrds€ en 2019, soit une hausse de 13,2% par rapport au précédent exercice pour un chiffre d'affaires également record à 74,7 mrds€ (+1%). La marge opérationnelle courante s'établit à 8,5%.Ces résultats sont notamment dus au succès des rentables SUV et du Citroën C5 Aircross ainsi qu'au redressement de la division Opel Vauxhall (qui dégage un bénéfice opérationnel de 1,1 mrd€), et ce malgré un effondrement des ventes sur le marché chinois.La direction de PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall) va verser une prime d'intéressement de 4 100 € (3 810 € en 2019) à certains de ses collaborateurs. "Nos salariés qui ont les salaires les plus bas, inférieurs à deux fois le Smic, vont recevoir 4 100 €, soit environ deux mois et demi de salaire (...) Voilà le retour de la création de richesse vers nos salariés", indiquait Carlos Tavares, Pdg du constructeur automobile, sur RTL mercredi 26 février 2020 au matin.PSA prépare actuellement sa fusion avec le groupe américain Chrysler