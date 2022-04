PMB veut relancer une industrie en radiothérapie depuis la Provence

Spécialiste des accélérateurs de particules dans les domaines industriel et thérapeutique, PMB s’est lancée dans la médecine nucléaire depuis 2012.

L’entreprise, basée à Peynier dans les Bouches-du-Rhône, va investir 2,5 M€ dans l’extension de ses bureaux et ateliers pour réaliser des tests sur son accélérateur de particules dédié au traitement des tumeurs, FLASHKNiFE®, un système médical unique au monde. Son ambition, permettre à l’Europe de renouer avec l’industrie de la radiothérapie en fabriquant de nouveau des systèmes médicaux en France. Provence Promotion accompagne l’entreprise avec RisingSud sur l’ensemble de ces sujets, de l’innovation aux subventions pour soutenir l’agrandissement du site.



Fournisseur exclusif d’enveloppes de tubes à rayons X utilisés dans les scanners, avec une production de 20000 pièces par an, PMB assure la conception et fabrication de composants et systèmes de haute technologie pour le médical, la recherche et l'industrie. 90% sont exportés, les États-Unis absorbant à eux seuls près de la moitié des expéditions. Pionnière dans la radiothérapie «Flash», visant à irradier les tumeurs cancéreuses sans effets secondaires sur les cellules saines environnantes, PMB met au point actuellement ses premiers essais cliniques en partenariat avec le Centre Hospitalier Universitaire de Lausanne. "Une radiothérapie classique représente une quarantaine de séances avec des effets secondaires. Un seul traitement flash réduit la toxicité de 30%. Ce sera le premier appareil au monde qui interviendra en intra opératoire", s’enthousiasme le Pdg de PMB, Marc Delmas. La suite sur...







