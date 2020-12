Ouigo débute la vente de ses premiers billets Madrid-Barcelone

FRANCE / ESPAGNE. Ouigo Espagne, filiale de SNCF Voyageurs, lance, mercredi 9 décembre 2020, la vente de ses premiers billets de trains à grande vitesse (Alstom) entre Madrid et Barcelone. Le trajet entre les deux villes durera 2h30 et s'effectuera sur des rames Alstom Euroduplex à deux niveaux. Annoncée en septembre 2020 par la SNCF dans le cadre de son internationalisation en Espagne, cette liaison intérieure va permettre, outre les deux villes, de desservir Saragosse et Tarragone. Ces trains circuleront du 10 mai au 11 décembre 2021 avec dix trajets quotidiens. A moins, l'hypothèse est envisagée par la compagnie française, que les restrictions de mobilité entre les communautés de Madrid, d'Aragon et de Catalogne s'assouplissent. Dans ce cas, la mise en service interviendrait plus tôt au Printemps.Comme en France, où il a séduit plus de 50 millions de clients depuis son lancement en 2013, Ouigo va proposer des offres à bas prix. A partir de 9€ pour un aller simple d'un adulte incluant un bagage cabine (5€ supplémentaires pour chaque bagage additionnel). Les enfants de moins de trois ans pourront voyager gratuitement et ceux de quatre à treize ans bénéficieront d'un tarif unique de 5€.Ouigo prévoit d'étendre son réseau intérieur en Espagne (voir carte ci-dessous) avec des prolongations, depuis Madrid, vers Valencia, Alicante, Cordoba, Séville et Malaga. Son arrivée va se traduire par 1 300 emplois directs et indirects.