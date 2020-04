Orchestra-Prémaman se dirige vers un redressement judiciaire avec continuation

FRANCE. Après la tenue d'un Comité social et économique (CSE) mardi 31 mars 2020, le groupe Orchestra-Prémaman communiquait mercredi 1er avril 2020 au soir sur "la volonté conjointe de la direction d'Orchestra-Prémaman et des administrateurs judiciaires (...) de solliciter la conversion à court terme de sa procédure de sauvegarde, en une procédure de redressement judiciaire afin de protéger son activité".Le groupe français de distribution spécialisé dans la puériculture se trouve en procédure de sauvegarde depuis la décision du 24 septembre 2019 du tribunal de commerce spécialisé de Montpellier.En cas de redressement judiciaire, Orchestra-Prémaman présenterait un plan de redressement par voie de continuation. L'opération permettrait de conserver l'activité, maintenir l'emploi et apurer le passif.Parallèlement, après les réductions d'effectifs et de nombre de magasins décidés en février 2020 , le groupe va "rechercher des investisseurs ou des repreneurs, tout en poursuivant des négociations avec les créanciers de la société", précise un communiqué.En plus de ses difficultés financières, l'enseigne se trouve très impactée par la crise sanitaire du Covid-19 dans les pays où elle est présente, dont l'Espagne, l'Italie et, bien entendu, la France. Depuis quinze jours tout son réseau mondial a fermé, "sans certitude sur la date de réouverture", indique le communiqué, alors que seules les ventes par internet sont maintenues ainsi que le service Ship from Store alimenté par une trentaine de magasins en France.Un CSE doit de nouveau se tenir lundi 6 avril 2020.Orchestra-Prémaman a réalisé du 1er mars 2018 au 28 février 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 570,8 M€ (-6,8%), pour une perte nette de 88,2 M€ (-20,5M€ en 2017/2018).