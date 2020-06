Orchestra-Prémaman repris par son fondateur Pierre Mestre

FRANCE. Le jeudi 4 juin 2020, le tribunal de commerce de Montpellier avait rejeté les deux offres de reprise d'Orchestra-Prémaman (1500 salariés) les jugeant insuffisantes . La société saoudienne Abdullah Al Othaim Investment Company (via International Children Fashion basée à Montpellier) et Pierre Mestre (via NewOrch basée à Castelnau le Lez), près de Montpellier), l'actuel Pdg et fondateur en 1995 du groupe basé à Saint-Aunès (près de Montpellier) étaient appelés à revoir leur copie, pour la deuxième fois, avant le 11 juin 2020.Après audition des deux prétendants deux jours auparavant, le tribunal de commerce de Montpellier a tranché, vendredi 19 juin 2020 au soir en choisissant le dossier de Pierre Mestre pour assurer un avenir à l'entreprise spécialisée dans les vêtements pour enfants et la puériculture. Dans son plan, le fondateur de l'entreprise indique mettre 35,5 M€ sur la table pour racheter les actifs de la société dont 15,5 M€ payables à la signature des actes de cession et 20 M€ sur quatre ans. Pierre Mestre conserve 430 points de vente (255 en France et dont 379 intégrés) dans le monde sur les 514 existants. Il ne garde qu'un seul entrepôt, celui d'Arras (articles de puériculture et colis complets d'articles textiles), détenu par la co-entreprise Orlog. L'entrepôt de Saint-Aunès (articles décolisés expédiés à l'unité et livraison des commandes web), tout comme celui de Saint Jean de Vedas (gestion et préparation de matériel pour l'agencement des magasins) vont donc fermer leurs portes. En diminuant le coût de la logistique en pourcentage du chiffre d'affaires, ce regroupement va permettre un gain de 3,7 M€ en année pleine à partir de 2021.Le repreneur désigné va diminuer de 25% le nombre de références en particulier sur les activités textiles.Pierre Mestre va reprendre 3769 salariés (sur 4520) dont 1110 contrats de travail directs (sur 1486) de l'entreprise en France. En outre, il prévoit d'offrir 2% de son capital social aux salariés.